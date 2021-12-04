«Севилья» одолела «Вильярреал» и вышла на второе место в чемпионате Испании

В матче 16-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом».
Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й забил аргентинский нападающий хозяев Лукас Окампос.
«Севилья» набрала 31 очко и вышла на второе место в турнирной таблице, уступая лишь мадридскому «Реалу». Уже сегодня команда Хулена Лопетеги может опуститься на третью строчку в случае победы «Атлетико» над «Мальоркой».
«Вильярреал» с 16 очками остался на 13-й позиции.
Ла Лига
16-й тур
«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0 (1:0)
Гол: Окампос, 16.
источник: «Советский спорт»