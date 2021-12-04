«Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

В матче 17-го тура РПЛ московский «Спартак» дома обыграл грозненский «Ахмат».

Встреча закончилась со счетом 2:1. Хозяева забили первыми: на 13-й минуте отличился Виктор Мозес. На 32-й минуте красно-белые потеряли своего единственного нападающего: за грубый фол против Игоря Коновалова прямую красную карточку получил Александр Соболев. Гости отыгрались перед перерывом - на третьей добавленной минуте мяч забил Даниил Уткин. За три минуты до конца основного времени матча победу подопечным Руя Витории принес Квинси Промес.

Фанаты «Спартака», как и обещали, покинули трибуны на 20-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками ЦСКА и в ответ на действия полиции после игры красно-синих против «Зенита» в прошлом туре, когда ОМОН около трех часов держал поклонников армейцев на стадионе, а затем произвел досмотр зрителей и развез из по ближайшим отделениям.

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 24 очками остался седьмым.

РПЛ

17-й тур

«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 2:1 (1:1)

Голы: Мозес, 13; Промес, 87 - Уткин, 45

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 88), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себаи, 55).

Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 72; Айртон, 89; Селихов, 90 - Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49

Удаления: Соболев, 32

Судья: Виталий Мешков