ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

Красно-белые прервали свою безвыигрышную серию
«Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»
04 декабря 2021 19:01
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Спартак»

В матче 17-го тура РПЛ московский «Спартак» дома обыграл грозненский «Ахмат».

Встреча закончилась со счетом 2:1. Хозяева забили первыми: на 13-й минуте отличился Виктор Мозес. На 32-й минуте красно-белые потеряли своего единственного нападающего: за грубый фол против Игоря Коновалова прямую красную карточку получил Александр Соболев. Гости отыгрались перед перерывом - на третьей добавленной минуте мяч забил Даниил Уткин. За три минуты до конца основного времени матча победу подопечным Руя Витории принес Квинси Промес.

Фанаты «Спартака», как и обещали, покинули трибуны на 20-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками ЦСКА и в ответ на действия полиции после игры красно-синих против «Зенита» в прошлом туре, когда ОМОН около трех часов держал поклонников армейцев на стадионе, а затем произвел досмотр зрителей и развез из по ближайшим отделениям.

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 24 очками остался седьмым.

РПЛ
17-й тур
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 2:1 (1:1)
Голы: Мозес, 13; Промес, 87 - Уткин, 45
«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Мозес (Мелкадзе, 81), Игнатов (Бакаев, 72), Промес, Соболев.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Швец, Харин (Конате, 88), Полярус (Садулаев, 78), Архипов (Себаи, 55).
Предупреждения: Промес, 65; Жиго, 72; Айртон, 89; Селихов, 90 - Коновалов, 5; Семенов, 38; Архипов, 49
Удаления: Соболев, 32
Судья: Виталий Мешков

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей на первенство мира"Коламбус" одолел "Даллас", Тарасов дебютировал в НХЛ"Автомобилист" выиграл у "Спартака"Самая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейне«Позорит нацию!»: Загитову осудили за танец в бикини на пляжеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
«Хотели стрелять в Сталина из парадной колонны». Как советских альпинистов обвинили в заговоре против Кремля
«Плеймейкер» вспоминает одну из самых мрачных глав в истории советского спорта – разгром альпинистского движения. Он произошел одновременно с репрессиями против футбольного клуба «Спартак».
Такого Акинфеева — да в сборную России на стыки! Капитан ЦСКА выдал суперигру в Самаре
В матче 17-го тура РПЛ армейцы в гостях победили «Крылья Советов» (1:0).
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика