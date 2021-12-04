«Милан» на своем поле переиграл «Салернитану» и вышел в лидеры Серии А

Футболисты «Милана» нанесли поражение «Салернитане» в домашнем матче Серии А со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Франк Кессье (5-я минута) и Алексис Салемакерс (18).
После этой встречи «Милан» набрал 38 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Салернитана», имея в активе восемь очков, занимает последнюю строчку.
В следующем туре «Милан» сыграет против «Удинезе», а «Салернитана» встретится с «Фиорентиной».
Серия А
16-й тур
«Милан» - «Салернитана» - 2:0 (2:0)
Голы: Кессье, 5. Салемакерс, 18.
источник: «Советский спорт»