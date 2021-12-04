Покер Шика помог «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» и выйти на третье место в Бундеслиге

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 7:1.
В составе хозяев покер сделал чешский нападающий Патрик Шик. Еще по одному мячу забили Амине Адли, Эдмонд Тапсоба и Пьеро Инкапье. Гости ответили единственным голом в исполнении Жереми Дудзяк.
Благодаря этой победе леверкузенцы поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Гройтер Фюрт» с одним очком по-прежнему идет последним, не одержав ни одной победы.
Бундеслига
14-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Гройтер Фюрт» (Фюрт) - 7:1 (3:1)
Голы: Адли, 12; Тапсоба, 17; Инкапье, 45; Шик, 49; 69; 74; 76 - Дудзяк, 33.
источник: «Советский спорт»