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Покер Шика помог «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» и выйти на третье место в Бундеслиге

Леверкузенцы забили гостям семь мячей
Покер Шика помог «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт» и выйти на третье место в Бундеслиге
04 декабря 2021 19:23
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Байер"

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 7:1.

В составе хозяев покер сделал чешский нападающий Патрик Шик. Еще по одному мячу забили Амине Адли, Эдмонд Тапсоба и Пьеро Инкапье. Гости ответили единственным голом в исполнении Жереми Дудзяк.

Благодаря этой победе леверкузенцы поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Гройтер Фюрт» с одним очком по-прежнему идет последним, не одержав ни одной победы.

Бундеслига
14-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Гройтер Фюрт» (Фюрт) - 7:1 (3:1)
Голы: Адли, 12; Тапсоба, 17; Инкапье, 45; Шик, 49; 69; 74; 76 - Дудзяк, 33.

источник: «Советский спорт»
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