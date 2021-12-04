Президент «Ахмата» считает, что «Спартаку» повезло в матче с грозненским клубом

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ, в котором чеченская команда сыграла вничью с московским «Спартаком».
«Отличный матч, можно сказать, что сегодня «Спартаку» повезло», - приводит слова Даудова «Спорт-Экспресс».
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Виктора Мозеса гости ответили точным ударом Даниила Уткина. Отметим, что с 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления нападающего Александра Соболева: форвард получил прямую красную карточку за фол против Игоря Коновалова.
источник: «Спорт-Экспресс»