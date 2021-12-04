«Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и возглавил АПЛ

В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях в добавленное время вырвал победу у «Вулверхэмптона» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой добавленной минуте забил бельгийский джокер «красных» Дивок Ориги.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 34 очка и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата. Однако уже сегодня «Ливерпуль» может сместить с вершины «Манчестер Сити» в случае победы над «Уотфордом».

АПЛ

15-й тур

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» - 0:1 (0:0)

Гол: Ориги, 90.