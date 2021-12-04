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«Барселона» дома проиграла «Бетису»

Встреча 16-го тура чемпионата Испании прошла в субботу, 4 декабря, на стадионе «Камп Ноу».
«Барселона» дома проиграла «Бетису»
04 декабря 2021 20:10
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автор фото: Twitter ФК «Барселона»

Футболисты «Барселоны» уступили «Бетису» в домашнем матче 16-го тура испанской примеры со счетом 0:1.

В составе севильской команды голом отметился Хуанми (79-я минута).

После этой победу «Бетис» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Барселона» с 23 очками занимает седьмую строчку.

В следующем туре каталонская команда сыграет против «Осасуны», а клуб из Севильи встретится с «Реал Сосьедадом».

Чемпионат Испании
16-й тур

«Барселона» - «Бетис» - 1:0 (0:0)

Гол: Хуанми, 79.

источник: «Советский спорт»
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