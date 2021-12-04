«Барселона» дома проиграла «Бетису»

Футболисты «Барселоны» уступили «Бетису» в домашнем матче 16-го тура испанской примеры со счетом 0:1.

В составе севильской команды голом отметился Хуанми (79-я минута).

После этой победу «Бетис» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Барселона» с 23 очками занимает седьмую строчку.

В следующем туре каталонская команда сыграет против «Осасуны», а клуб из Севильи встретится с «Реал Сосьедадом».

Чемпионат Испании

16-й тур

«Барселона» - «Бетис» - 1:0 (0:0)

Гол: Хуанми, 79.