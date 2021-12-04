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«Локомотив» вдесятером дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Единственный мяч железнодорожник пропустили с пенальти
«Локомотив» вдесятером дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ
04 декабря 2021 20:54
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Локомотив"

В матче 17-го тура РПЛ московский «Локомотив» дома уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 42-й минуте забил польский полузащитник гостей Рафал Августиняк, реализовавший пенальти. На 47-й минуте хозяева остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удале защитник Тин Едвай.

Таким образом, подопечные Маркуса Гисдоля упустили возможность догнать тройку лидеров, оставшись на пятом месте с 25 очками. «Урал» набрал 16 очков и покинул последнюю строчку, поднявшись на 13-е место.

В последнем перед зимней паузой туре «Локомотив» 12 декабря дома примет «Уфу». «Урал» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».

РПЛ
17-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:1 (0:1)
Гол: Августиняк, 42 (с пенальти)
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Ненахов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Смолов, Камано, Керк, Лисакович.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Герасимов, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Егорычев, Колесниченко (Евсеев, 57), Гаджимурадов, Августиняк, Гогнидзе (Подберезкин, 87).
Предупреждения: Пабло, 31; Едвай, 40; 47; Баринов, 44; Ненахов, 61 - Герасимов, 7; Евсеев, 69; Кузьмичев, 76; Гагнидзе, 87.
Удаления: Едвай, 47
Судья: Кирилл Левников.

источник: «Советский спорт»
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