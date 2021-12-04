Акинфеев посвятил победу ЦСКА болельщикам команды

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев посвятил болельщикам сегодняшнюю победу красно-синих над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура РПЛ.

«Как сказал в интервью - победу хочу разделить с болельщиками. Лучшее, что мы могли сегодня для них сделать - выиграть и набрать три очка. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главным было победить. ЦВБП!», - написал Акинфеев в своем инстаграме.

Напомним, матч закончился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч забил Эмиль Бохинен.

Фанаты московского клуба, согласно обозначенной ранее акции, покинули трибуны самарской арены на 20-й минуте матча в знак протеста против действия столичной полиции после домашнего поединка красно-синих с питерским «Зенитом» в прошлом туре.