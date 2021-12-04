Александр Соболев - о своем удалении: Куда я могу деть ногу, если отдаю пас?

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 17-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

«Все очень просто - я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было ее деть, когда я отдаю пас? Помню, все кричали, что Ахметова удалили ни за что. Там был другой момент - я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас - мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с «Сочи». Эмоциональная реакция? Кинул перчатки - жарко было», - приводит слова форварда «Чемпионат».

Напомним, на 32-й минуте матча Соболев попал шипами по ноге Игорю Коновалову и получил прямую красную карточку.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».