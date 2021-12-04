Лионель Месси: Я никогда не сравнивал себя с Марадоной

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что никогда не сравнивал себя с другим легендарным аргентинцем - Диего Марадоной.

«Честно говоря, я никогда не сравнивал себя с Диего, вообще никогда. И никогда не обращал внимания на эти сравнения. Некоторая критика беспокоила меня в прошлом. Был не очень удачный период в сборной, но не из-за этого», - приводит слова Месси Diario Sport.

Напомним, 29 ноября Месси был признан лучшим футболистом прошлого сезона и получил свой седьмой «Золотой мяч» в карьере. Лео является абсолютным рекордсменом по количеству этих призов. У ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять «Золотых мячей».