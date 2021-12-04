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Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Боруссию»

Мюнхенцы упрочили лидерство в Бундеслиге
Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Боруссию»
04 декабря 2021 22:31
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Боруссия" (Дортмунд)

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Юлиан Брандт, открывший счет в начале матча, и Эрлинг Холанд. У гостей дублем отметился Роберт Левандовски, забивший, в том числе, победный мяч с пенальти. Еще один гол записал на свой счет Кингсли Коман.

По ходу встречи со скамейки хозяев был удален главный тренер «Боруссии» Марко Розе, бурно выразивший свое несогласие с назначением решающего 11-метрового.

Таким образом, «Бавария» набрала 34 очка и уже на четыре балла оторвалась от дортмундцев в турнирной таблице. «Шмели» остались вторыми.

Бундеслига
14-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (Мюнхен) - 2:3 (1:2)
Голы: Брандт, 5; Холанд, 48 - Левандовски, 9; 77 (с пенальти); Коман, 44.
«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Менье, Геррейру (Шульц, 82), Аканджи, Ройс, Джан, Дауд (Мален, 60), Брандт (Вольф, 70), Беллингхэм, Холланд (Тиггес, 82).
«Бавария»: Нойер, Эрнандес (Зюле, 74), Павар, Упамекано, Дэвис, Мюллер, Горецка (Мусиала, 65), Коман (Ньянзу, 88), Толиссо, Сане (Гнабри, 65), Левандовски.
Предупреждения: Джан, 51; Беллингхэм, 86 - Левандовски, 87; Упамекано, 90
Удаления: Розе (тренер, «Боруссия»)
Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 15000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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