Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Боруссию»

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Юлиан Брандт, открывший счет в начале матча, и Эрлинг Холанд. У гостей дублем отметился Роберт Левандовски, забивший, в том числе, победный мяч с пенальти. Еще один гол записал на свой счет Кингсли Коман.

По ходу встречи со скамейки хозяев был удален главный тренер «Боруссии» Марко Розе, бурно выразивший свое несогласие с назначением решающего 11-метрового.

Таким образом, «Бавария» набрала 34 очка и уже на четыре балла оторвалась от дортмундцев в турнирной таблице. «Шмели» остались вторыми.

Бундеслига

14-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (Мюнхен) - 2:3 (1:2)

Голы: Брандт, 5; Холанд, 48 - Левандовски, 9; 77 (с пенальти); Коман, 44.

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Менье, Геррейру (Шульц, 82), Аканджи, Ройс, Джан, Дауд (Мален, 60), Брандт (Вольф, 70), Беллингхэм, Холланд (Тиггес, 82).

«Бавария»: Нойер, Эрнандес (Зюле, 74), Павар, Упамекано, Дэвис, Мюллер, Горецка (Мусиала, 65), Коман (Ньянзу, 88), Толиссо, Сане (Гнабри, 65), Левандовски.

Предупреждения: Джан, 51; Беллингхэм, 86 - Левандовски, 87; Упамекано, 90

Удаления: Розе (тренер, «Боруссия»)

Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 15000 зрителей.