«Манчестер Сити» нанес поражение «Уотфорду» и вышел в лидеры английской премьер-лиги

Футболисты «Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд» (3:1) в выездном матче английской премьер-лиги.

В составе «горожан» голами отметились Рахим Стерлинг (4-я минута) и Бернарду Силва (31, 63). У проигравших точным ударом отличился Кучо Эрнандес (74).

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 35 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Уотфорд», имея в активе 13 очков, располагается на 17-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вулверхэмптон», а «Рома» на выезде встретится со «Брентфордом».