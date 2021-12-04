«Атлетико» проиграл «Мальорке» и опустился на четвертое место в Ла Лиге

В матче 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» дома уступил «Мальорке» со счетом 1:2.
Хозяева забили первыми на 68-й минуте - отличился Маттеус Кунья. Гости отыгрались спустя 13 минут: мяч на счету аргентинского защитника Франко Руссо. А на первой добавленной минуте японец Такэфусо Кубо принес островитянам победу.
«Атлетико» упустил возможность сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице и опустился на четвертое место. «Мальорка» с 19 очками занимает 12-ю позицию.
Ла Лига
16-й тур
«Атлетико» (Мадрид) - «Мальорка» (Пальма-де-Майорка) - 1:2 (0:0)
Голы: Кунья, 68 - Руссо, 81; Кубо, 90.
источник: «Советский спорт»