«Атлетико» проиграл «Мальорке» и опустился на четвертое место в Ла Лиге

Ну, как можно было не дать ему «Золотой мяч»? Левандовски еще раз доказал, кто лучший футболист года

В центральном матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла своего главного конкурента - дортмундскую «Боруссию» (3:2), а Роберт Левандовски оформил дубль.