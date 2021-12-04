Игорь Коновалов: Замена в перерыве - следствие фола Соболева

Полузащитник грозненского «Ахмата» Игорь Коновалов прокомментировал эпизод из матча против «Спартака», в котором нападающий москвичей Александр Соболев получил красную карточку за фол против игрока.

«Комментарий по эпизоду, в котором Соболев получил красную карточку? Не хочется много говорить по этому по поводу. Это футбол всякое бывает, но замена в перерыве - следствие того фола. Выводы делайте сами», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, встреча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе хозяев отличились Виктор Мозес и Квинси Промес. Гости забили стараниями Даниила Уткина.