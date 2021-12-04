Алексей Маклаков - о матче «Спартака» с «Ахматом»: Судья сегодня был жуткий

Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал судейство в матче 17-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали грозненский «Ахмат».

«Очень спорное удаление. Шансы были 60 на 40 в пользу того, что это желтая карточка, а не красная. При просмотре повторов видно, что Соболев наступил случайно. Есть закон стопы, и Александр просто не мог уйти назад. Судья сегодня был жуткий, и гол «Ахмата» забит из положения «вне игры». Не знаю, в какой VAR смотрел арбитр, может у него свой был. Сегодня трибуны кричали по поводу ориентации Мешкова, я поддерживаю их возгласы», - приводит слова Маклакова Sport24.ru.

Напомним, москвичи одержали победу со счетом 2:1 и переместились на девятое место в турнирной таблице. В первом тайме после просмотра видеоповтора была показана прямая красная карточка нападающему хозяев Александру Соболеву, который сфолил против футболиста гостей Игоря Коновалова.