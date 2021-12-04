«Победа «Спартака» была случайной»: Червиченко - о матче красно-белых с «Ахматом»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак».

«В какие-то моменты было очень скучно, а в какие-то вроде ничего. На победу «Спартак» не наиграл. Если быть объективными, победный мяч забил человек, которого должны были удалять в середине второго тайма. Такое послевкусие после победы все равно есть.

Эта победа была случайной. «Ахмат» больше атаковал и имел больше возможностей. Мешков подарил «Спартаку» три очка. Он был обязан удалять Промеса. Все равно, если брать по игре, «Спартак» как находился в середине таблице, так там и находится. На большее они не тянут. Не знаю, чем занимается команда. Ее ждут большие перемены. Даже комментаторы заявляют в прямом эфире, что это последний матч Витории. Ларссон жалуется на свои мышечные боли. Соболев в силу своей гопоты не может продолжать помогать команде в атаке. Кем выигрывать?», - приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, красно-белые одержали победу со счетом 2:1. Мячи в составе москвичей забили Виктор Мозес и Квинси Промес. В середине первого тайма прямую красную карточку получил нападающий «Спартака» Александр Соболев за грубый фол против Игоря Коновалова.

После этой победы команда Руя Витории поднялась на девятое место в турнирной таблице.