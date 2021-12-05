ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Навка назвала фаворитов Олимпиады в женском одиночном катании

Россиянкам предстоит жесткий отбор на Игры
05 декабря 2021 00:04
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала главных претенденток на золото на предстоящих играх в Пекине.

«Мы в целом болеем за наших ребят как в одиночном катании, так и в танцах. Надеемся, что победим во всех видах, и мужчинам желаем хотя бы быть в тройке. Думаю, у девушек победит команда Тутберидзе», - приводит слова фигуристки ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее ISU объявил об отмене финала серии Гран-при в японской Осаке из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса - омикрон.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА выиграл у "Йокерита""Ак Барс" в Дубае выиграл у "Авангарда"Jaguar не выпустит ни одной новой модели до 2025 года«Позорит нацию!»: Загитову осудили за танец в бикини на пляжеСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
Ну, как можно было не дать ему «Золотой мяч»? Левандовски еще раз доказал, кто лучший футболист года
В центральном матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла своего главного конкурента - дортмундскую «Боруссию» (3:2), а Роберт Левандовски оформил дубль.
Бронза вместо золота. Латыпов решил взять норвежца на испуг — и схлопотал штрафной круг на последнем рубеже
На 2-м этапе Кубка мира в Швеции сборная России взяла первую медаль. В мужской эстафете наши боролись за победу, но стали третьими – из-за промахов Эдуарда Латыпова на заключительной стрельбе четвертого этапа.
Спорное удаление Соболева — не помеха! Как «Спартак» вдесятером победил своих «клиентов» из Грозного (видео)
В матче 17-го тура РПЛ красно-белые в Москве взяли верх над «Ахматом» со счетом 2:1.
«Хотели стрелять в Сталина из парадной колонны». Как советских альпинистов обвинили в заговоре против Кремля
«Плеймейкер» вспоминает одну из самых мрачных глав в истории советского спорта – разгром альпинистского движения. Он произошел одновременно с репрессиями против футбольного клуба «Спартак».
Такого Акинфеева — да в сборную России на стыки! Капитан ЦСКА выдал суперигру в Самаре
В матче 17-го тура РПЛ армейцы в гостях победили «Крылья Советов» (1:0).
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика