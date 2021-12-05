Навка назвала фаворитов Олимпиады в женском одиночном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала главных претенденток на золото на предстоящих играх в Пекине.

«Мы в целом болеем за наших ребят как в одиночном катании, так и в танцах. Надеемся, что победим во всех видах, и мужчинам желаем хотя бы быть в тройке. Думаю, у девушек победит команда Тутберидзе», - приводит слова фигуристки ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее ISU объявил об отмене финала серии Гран-при в японской Осаке из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса - омикрон.