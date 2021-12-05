«Аталанта» одержала волевую победу над «Наполи», Миранчук весь матч провел в запасе

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде одержала волевую победу над «Наполи» со счктом 3:2.

В составе победителей отличились Руслан Малиновский, Мерих Демирал и Ремо Фройлер. Хозяева ответили голами Петра Зелинськи и Дриса Мертенса. Отметим, что к середине второго тайма неаполитанцы выигрывали со счетом 2:1, однако в течение пяти минут пропустили два мяча.

Это поражение стоило подопечным Лучано Спаллетти лидерства в чемпионате Италии. «Наполи» опустился на третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Милан» и «Интер».

В свою очередь, бергамаски подобрались к южанам на расстояние в два очка.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Серия А

16-й тур

«Наполи» - «Аталанта» (Бергамо) - 2:3 (1:1)

Голы: Зелиньски, 40; Мертенс, 47 - Малиновский, 7; Демирал, 66; Фройлер, 71.