Вейналдум спас «ПСЖ» от поражения в Лансе

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лансом» со счетом 1:1.
На 62-й минуте счет открыл ивуарийский полузащитник хозяев Секо Фофана. Гости смогли отыграться на второй добавленной минуте - мяч на счету Жоржиньо Вейналдума.
«ПСЖ» потерял очки уже во втором матче кряду. Напомним, в прошлом туре парижане сыграли вничью с «Ниццей» (0:0). Несмотря на это, команда продолжает уверенно лидировать в чемпионате.
«Ланс», набрав 27 очков, остался пятым.
Лига 1
17-й тур
«Ланс» - «Пари Сен-Жермен» (Париж) - 1:1 (0:0)
Гол: Фофана, 62 - Вейналдум, 90.
источник: «Советский спорт»