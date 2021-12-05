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Ваноли возглавит «Спартак» в середине декабря

С лета 2021 года московской командой руководит португалец Руй Витория.
05 декабря 2021 10:54
автор: Владислав Корегин

Итальянский тренер Паоло Ваноли находится в шаге от того, чтобы возглавить «Спартак».

По информации портала «Метарейтинг», 15 декабря 49-летний специалист должен прибыть в Москву, а спустя день заключить контракт с красно-белыми и быть представленным в качестве нового наставника столичной команды.

Отметим, что в данный момент главным тренером «Спартака» является Руй Витория. Под его руководством клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

Вчера, 4 декабря, московская команда дома обыграла «Ахмат» (2:1), прервав свою серию из шести матчей кряду без побед в РПЛ.

источник: «Метарейтинг»
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