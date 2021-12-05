Председатель совета директоров «Уфы» высмеял Соболева после матча «Спартак» – «Ахмат»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оценил слова нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

Напомним, что в прошедшей встрече форвард был удален на 32-й минуте за фол на полузащитнике Игоре Коновалове – футболист прямой ногой попал шипами по ноге соперника. После игры Соболев сказал, что в данном эпизоде ему «было некуда деть ногу».

– Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец, – написал Мурзагулов на своей странице в Facebook.

Добавим, что в прошедшем туре РПЛ «Уфа» – «Спартак» (1:1) красно-белые смогли сравнять счет в добавленное ко второму тайму время – главный арбитр той встречи Павел Кукуян назначил пенальти в ворота уфимцев после того, как защитник Алексей Никитин ударил Соболева локтем. Затем форвард удачно реализовал 11-метровый удар.