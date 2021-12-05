Александр Гришин: ЦСКА надо благодарить Акинфеева за победу в матче с «Крыльями Советов»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России, в котором армейский клуб на выезде минимально обыграл «Крылья Советов» (1:0).

Отметим, что автором единственного гола в составе московской команды стал полузащитник Эмиль Бохинен, отличившийся на 75-й минуте после фланговой передачи Чидеры Эджуке.

– «Крылья Советов» – неудобный соперник, хорошо атакуют. Территориальное преимущество было за самарцами, а ЦСКА ждал своего шанса и дождался. За эту победу надо благодарить Акинфеева, который в первом тайме вытащил два мертвых мяча. Игра забудется, а результат останется, – цитирует Гришина «РБ-Спорт».

Добавим, что ЦСКА одержал свою первую победу за последние четыре тура. В данный момент красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять очков.