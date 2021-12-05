Андрей Калайчев: «Локомотиву» требуется усиление

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев оценил матч железнодорожников с «Уралом» в 17-м туре РПЛ, который закончился победой екатеринбургской команды со счетом 1:0.

– Ни в одном матче за последнее время у «Локо» не было оптимального состава. Не все смогли принять участие и в игре с «Уралом». Помимо тех, кто травмирован давно, не мог главный тренер «Локомотива» рассчитывать на Гилерме, Рифата Жемалетдинова, Даниила Куликов…

Да и в целом требуется усиление. Нужны, так скажем, подходящие тренерскому видению игроки. Считаю, нельзя сейчас Маркуса Гисдоля огульно обвинять, несмотря даже на неудачи. Иначе «Локомотив» начнёт превращаться в «Спартак». На зимних сборах тренерский штаб должен себя проявить.