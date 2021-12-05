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Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Летом 2021 года специалист покинул пост наставника российской сборной.
05 декабря 2021 12:38
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Венгрии.

По информации «РБ-Спорт», 58-летний специалист может заменить на данной должности итальянца Марко Росси, действующий контракт которого рассчитан до 31 декабря 2025 года. Ранее стало известно, что российский тренер может возглавить «Антверпен».

Напомним, что по итогам квалификации к чемпионату мира 2022 году в Катаре Венгрия заняла четвертое место в турнирной таблице группы I, набрав 17 очков. Команду опередили сборные Англии, Польши и Албании.

источник: «РБ-Спорт»
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