Евгений Милешкин: Вдесятером «Локомотив» смотрелся неплохо

Бывший капитан «Локомотива» Евгений Милешкин поделился мнением о победе «Урала» над московской командой со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ.

– Частично «Локомотив» проиграл из-за индивидуальных ошибок. Это, например, касается удаления Едвая. Нужно контролировать свои эмоции. Если у тебя есть жёлтая карточка, никогда нельзя забывать, что ты часть коллектива, что можешь подвести остальных, а им тогда придётся играть оставшееся время в меньшинстве. Что, собственно, и произошло.

Хотя и вдесятером у «Локо» были хорошие моменты. Глобально же скажу вам – по одному матчу нельзя делать выводы. Остались игры, в которых надо биться: с «Уфой» дома в чемпионате России и в Марселе в Лиге Европы.