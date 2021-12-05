«Химки» – «Арсенал». Стартовые составы

«Химки» и «Арсенал» объявили свои стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 5 декабря, в 14:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк (Калуга).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К.Кангва, Э.Кангва, Давиташвили, Марков.

Добавим, что в данный момент тульский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается Химок, то подопечные Игоря Черевченко располагаются на последней, 16-й строчке (14 очков).

В матче первого круга команды сыграли между собой вничью – 0:0.