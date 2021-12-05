«Лейпциг» объявил об уходе Марша с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о том, что Джесси Марш больше не является главным тренером команды.

По информации источника, руководство «быков» расторгло контракт с 48-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Марш возглавил немецкий клуб с июля этого года. Под его руководством «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков после 14 сыгранных туров.

Что касается еврокубков, то «быки» уже лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, расположившись на третьей строчке группы A c тремя набранными очками в пяти матчах.