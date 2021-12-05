Мурзагулов объяснил свое высказывание в адрес Соболева после матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что он не хотел обидеть своими высказываниями форварда «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, что ранее функционер уфимской команды на своей странице в Facebook высмеял футболиста красно-белых. Таким образом он отреагировал на удаление нападающего в матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» (2:1).

– Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является, – цитирует Мурзагулова «РБ-Спорт».

В данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Уфа» располагается на 13-й строчке с 16 очками.

Добавим, что в прошедшем туре чемпионата команды сыграли между собой вничью – 1:1. Красно-белые сравняли счет в самой концовке встречи. Главный арбитр той игры Павел Кукуян назначил пенальти в ворота уфимцев после того, как защитник Алексей Никитин ударил Александра Соболева локтем. Затем форвард удачно реализовал 11-метровый удар.

.