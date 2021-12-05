Илья Свинов: Я готов к статусу третьего голкипера в «Спартаке», если это будет по делу

Российский вратарь Илья Свинов, недавно перешедший в «Спартак» из «Факела», выразил готовность бороться за место основного голкипера московской команды.

Отметим, что в начале нынешнего сезона место в воротах красно-белых занимал Александр Максименко, однако после разгромного поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7) его позицию в старте клуба занял Александр Селихов.

– Готов ли к статусу третьего вратаря? Если это будет по делу, то готов. Будем конкурировать. Селихов и Максименко – вратари топ-уровня в России, поэтому хочется конкурировать с ними и становиться сильнее. Если буду третьим вратарем – пусть так, но я не опущу руки и продолжу работать, потому что шанс, как мне кажется, будет, – сказал Свинов в интервью клубной пресс-службе москвичей.

Напомним, что вчера, 4 декабря, «Спартак» объявил о переходе Свинова. Отмечается, что игрок подписал с командой контракт до 31 мая 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, красно-белые приобрели голкипера за 250 тысяч евро.

В составе «Факела» Свинов выступал с июля этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, пропустил 22 гола и 11 раз отстоял «на ноль».