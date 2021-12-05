«Манчестер Юнайтед» хочет подписать де Йонга

Центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пополнить состав «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает El Nacional, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 24-летнего нидерландца в качестве усиления средней линии команды. Отмечается, что английский клуб готов включить в данную сделку форварда Эдинсона Кавани, планирующего покинуть стан «манкунианцев» по окончании текущего сезона.
По информации источника, сумма трансфера за нидерландского хавбека должна составить более 70 миллионов евро.
Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 110 матчей, забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
источник: El Nacional