Андрей Червиченко: Промеса должны были удалить на 65-й минуте – некому было бы забивать победный гол

– «Спартак» полтора тайма играл в меньшинстве, но выстоял и даже выиграл. Проявил характер?

– Думаю, характер – да. Но и везение на лицо: совершенно бестолковая ошибка защитника «Ахмата» в конце. И вратарь к этому мячу должен был успевать, но понадеялся на защитника, а тот решил посмотреть – проскочит мяч или нет?

Если по игре, «Ахмат» выглядел лучше, атаковал больше. Но это, возможно, потому что играл в большинстве. И еще мы увидели, как маленькая ошибка арбитра привела к такому результату. Промеса можно было удалять уже на 60-й минуте, когда он заехал локтем сопернику в лицо. За такое сейчас обычно удаляют.

Но арбитры это пропустили, и даже не стали ВАР смотреть. Хотя минимум желтой карточки Промес заслуживал. А на 65-й он уже получил желтую. Так бы это была вторая, и некому было бы забивать победный гол на 87-й минуте.