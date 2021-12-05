«Динамо» – «Уфа». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч 17-го тура чемпионата России.
Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 5 декабря, в 16:30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Кутицкий, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Грулев.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Журавлев, Ботака, Касинтура, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Кротов, Агаларов.
Добавим, что в данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Что касается «Уфы», то команда Алексея Стукалова идет 13-й (16 очков).
В матче первого круга московский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:2.
источник: «Советский спорт»