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«Арсенал» вырвал победу у «Химок» в концовке встречи

Подопечные Миодрага Божовича выиграли свой второй матч кряду в РПЛ.
05 декабря 2021 15:56
автор: Владислав Корегин

Матч 17-го тура чемпионата России между «Химками» и «Арсеналом» завершился победой тульской команды – 2:1.

Первый гол в сегодняшней встрече был забит на 36-й минуте – полузащитник подмосковного клуба Резиуан Мирзов удачно реализовал 11-метровый удар. Во второй половине игре туляки смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Авторами забитых мячей стали Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87).

Отметим, что на 91-й минуте был удален с поля защитник химчан Брайан Идову, получивший вторую желтую карточку.

Таким образом, «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на 16-й строчке с 14 очками.

11 декабря тульский клуб на выезде сыграет против ЦСКА, а химчане днем позже в гостях встретятся с «Ахматом».

Чемпионат России

17-й тур

«Химки» – «Арсенал» – 1:2 (1:0)

Голы: Мирзов, 36 (с пенальти) – Давиташвили, 61. Э.Кангва, 87

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин (Сабович, 25), Филин (Трошечкин, 16), Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми (Долгов, 13).

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 90), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К.Кангва, Э.Кангва, Давиташвили, Марков (Луценко, 77).

Предупреждения: К.Кангва (22), Глушаков (27), Идову (32), Чаушич (83), Набиуллин (85).

Удаление: Идову (90+1).

источник: «Советский спорт»
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