«Нижний Новгород» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 5 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Рубин». Начало игры – в 16:30 мск.
Команды объявили свои стартовые составы на предстоящую встречу. Главным арбитром был назначен Артем Чистяков (Азов).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Сулейманов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия, Онугха.
В данный момент казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке с 15 очками.
Матч первого круга между командами завершился минимальной победой подопечных Александра Кержакова – 1:0.
источник: «Советский спорт»