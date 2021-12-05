«Фиорентина» обыграла «Болонью», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в гостевом матче 16-го тура серии А победила «Болонью» со счетом 2:3.
В составе «фиалок» забивали Юссеф Малех (33-я минута), Кристиано Бираги (52) и Душан Влахович с пенальти (67).
У хозяев поля отличились Муса Барроу (42) и Арон Хикки (83).
Добавим, что российский нападающий гостей Александр Кокорин остался в запасе.
Таким образом, «Фиорентина» набрала 27 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы, а «Болонья» осталась на восьмой строчке с 24 очками.
В следующем туре пройдут матчи «Фиорентина» - «Салернитана» и «Торино» - «Болонья».
Серия А
16-й тур
«Болонья» (Болонья) - «Фиорентина» (Флоренция) - 2:3 (1:1)
Голы: Барроу, 42, Хикки, 83 - Малех, 33, Бираги, 52, Влахович, 67 (пен.)
источник: «Советский спорт»