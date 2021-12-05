Головин остался в запасе «Монако» на матч против «Метца»

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем».
Отметим, что российский полузащитник хозяев поля Александр Головин остался в запасе.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Боаду.
Добавим, что монегаски занимают 9-е место в турнирной таблице. В 16 играх «Монако» набрал 23 очка.
Головин в текущем сезоне чемпионата принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
источник: ФК «Монако»