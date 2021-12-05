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Головин остался в запасе «Монако» на матч против «Метца»

Встреча на стадионе «Луи II» начнется в 17:00 по московскому времени.
05 декабря 2021 16:40
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем».

Отметим, что российский полузащитник хозяев поля Александр Головин остался в запасе.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Боаду.

Добавим, что монегаски занимают 9-е место в турнирной таблице. В 16 играх «Монако» набрал 23 очка.

Головин в текущем сезоне чемпионата принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

источник: ФК «Монако»
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