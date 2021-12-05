Газизов назвал обвинение нападающего Соболева в симуляции личным мнением Мурзагулова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал поддерживать председателя совета директоров Ростислава Мурзагулова, который обвинил нападающего «Спартака» Александра Соболева в симуляции во время игры команд в 16-м туре российской премьер-лиги (1:1).

«Это высказывание следует считать только личным мнением Ростислава Мурзагулова, которое ни в коей мере не выражает мнение футбольного клуба «Уфа». Саша Соболев знает мое теплое отношение к нему и к его близким. Могу пожелать ему успешной карьеры без травм», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, что в игре 17-го тура РПЛ «Спартака» против «Ахмата» (2:1) Соболев получил красную карточку. Мурзагулов посчитал, что форварду воздалось за симуляцию, благодаря которой красно-белые получили пенальти в матче с башкирской командой.