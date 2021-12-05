ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гаврилов выступил против прихода Ваноли в «Спартак»

Итальянский специалист сменит Руя Виторию на посту главного тренера.
05 декабря 2021 17:12
автор: Максим Скороходов

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не поддерживает назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«А кто это вообще такой? Я вообще в шоке от происходящего. Я не знаю такого тренера. Итальянских тренеров как грязи, но такого я не знаю. Как бы его не звали, так дело не пойдет. Как можно приглашать человека в команду, который самостоятельно не тренировал и ничего не выиграл в своей карьере. Если они считают, что это правильное решение, то мне нечего сказать. Мне такой расклад непонятен. В команду приходили люди с именами и ничего не могли выиграть здесь, а сейчас приглашают такого человека, которого никто толком и не знает», - приводит слова Гаврилова «РБ-Спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ваноли может возглавит «Спартак» в середине декабря.

Итальянец последнее время работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте, однако Ваноли не вошел в новый штаб Конте в «Тоттенхэме», после чего в начале ноября в Италии начали писать о приходе Паоло на пост главного тренера «Спартака», если у команды не улучшатся результаты.

Клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Станислав Черчесов может возглавить "Антверпен"Новый "Ледниковый период": Милохин в роли Человека-паука, Домнина и Зайцев катались, не касаясь друг другаMaybach представил первый в мире премиальный баггиАлина Загитова показала, как танцует на пляже в ДубаеМисс Казань и ведущая «Матч ТВ» во всей красеТалант и красоту унесла смерть в "кровавый вторник"
У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию
Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.
День, которого мы ждали 15 лет. Еще одна победа — и Кубок Дэвиса вернется в Россию!
В воскресенье 5 декабря в Мадриде состоится финальный матч мужского командного чемпионата мира по теннису между сборными России и Хорватии.
«Был уверен в своей правоте, теперь мечтаю о медалях Парижа». Пловец Кудашев — о допинге и Олимпиаде
Призер чемпионата Европы в эстафете и участник стартующего 16 декабря в ОАЭ первенства мира на короткой воде Александр Кудашев рассказал «Плеймейкеру» о допинговых разбирательствах перед Олимпиадой в Токио и подготовке к предстоящему турниру.
«Спартаку» лучше играть вдесятером, одиннадцатый футболист ему мешает». Кавазашвили — о красно-белых
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от первой за семь туров победы команды Руя Витории в РПЛ - 2:1 над «Ахматом».
Как Алдо избил, но не добил Фонта в Лас-Вегасе (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного турнира UFC on ESPN 31, в главном бою которого бразилец Жозе Алдо победил в легчайшей категории пуэрториканца Роба Фонта.
«У сочинцев в обороне поспокойнее, поэтому они победят «Краснодар» 2:1». Ловчев — о дерби 17-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «Сочи» имеет больше шансов на победу в заключительном матче 17-го тура РПЛ (5 декабря, 19:00).
Капризов с Панариным решили не отставать от Овечкина — и оформили русский «хет-трик» из первых звезд
Если Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча с «Коламбусом», в котором забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ, то Кирилл Капризов и Артемий Панарин удостоились званий первых звезд за матчи против «Торонто» и «Чикаго».
Гол Овечкина №750 «достался» вратарю-дебютанту из России (видео)
Свою юбилейную шайбу в НХЛ Александр Овечкин забросил в ворота «Коламбуса», которые второй раз в карьере защищал 22-летний российский голкипер Даниил Тарасов. Этот гол принес «Вашингтону» победу (3:1).
Ну, как можно было не дать ему «Золотой мяч»? Левандовски еще раз доказал, кто лучший футболист года
В центральном матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла своего главного конкурента - дортмундскую «Боруссию» (3:2), а Роберт Левандовски оформил дубль.
Бронза вместо золота. Латыпов решил взять норвежца на испуг — и схлопотал штрафной круг на последнем рубеже
На 2-м этапе Кубка мира в Швеции сборная России взяла первую медаль. В мужской эстафете наши боролись за победу, но стали третьими – из-за промахов Эдуарда Латыпова на заключительной стрельбе четвертого этапа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика