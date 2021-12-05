Гаврилов выступил против прихода Ваноли в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не поддерживает назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«А кто это вообще такой? Я вообще в шоке от происходящего. Я не знаю такого тренера. Итальянских тренеров как грязи, но такого я не знаю. Как бы его не звали, так дело не пойдет. Как можно приглашать человека в команду, который самостоятельно не тренировал и ничего не выиграл в своей карьере. Если они считают, что это правильное решение, то мне нечего сказать. Мне такой расклад непонятен. В команду приходили люди с именами и ничего не могли выиграть здесь, а сейчас приглашают такого человека, которого никто толком и не знает», - приводит слова Гаврилова «РБ-Спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ваноли может возглавит «Спартак» в середине декабря.

Итальянец последнее время работал в тренерском штабе своего соотечественника Антонио Конте, однако Ваноли не вошел в новый штаб Конте в «Тоттенхэме», после чего в начале ноября в Италии начали писать о приходе Паоло на пост главного тренера «Спартака», если у команды не улучшатся результаты.

Клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.