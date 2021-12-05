Салихова предложила должность в «Спартаке» экс-директору «Чертаново» Хабарову

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров может занять пост заместителя гендиректора московского «Спартака» по системе подготовки молодых игроков.

На этой должности он может сменить Владимира Кузьмичева.

Как сообщает »РБ-Спорт», Хабаров перейдет в «Спартак» по приглашению жены владельца красно-белых Заремы Салиховой. Она лично проводила с ним переговоры. Также отмечается, что вместе Хабаровым из академии уйдут тренеры и врачи. Основная часть специалистов перейдет в «Спартак», другие будут работать в школах «Олимп-Долгопрудный» и «Родина».

Добавим, что Хабаров покинул пост спортивного директора «Чертаново» вместе с Николаем Лариным после того, как они были задержаны из-за проверки офиса клуба правоохранительными органами.