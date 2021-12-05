«Динамо» обыгрывает «Уфу» после первого тайма, но потеряло Шимански, у «Уфы» - две красные карточки

Закончился первый тайм в матче московского «Динамо» и «Уфы» в рамках 17-го тура российской премьер-лиге.

Бело-голубые ведут в счете благодаря голу Дениса Макарова (29-я минута). Игра началась с грубого фола, после которого полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку (6), а лидер бело-голубых Себастьян Шимански был заменен (7).

В последней трети тайма башкирская команда потеряла еще одного игрока: фол последней надежды совершил Эгаш Касинтура (36).