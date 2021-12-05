Терюшков прокомментировал возможное введении Fan ID в России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможное введение Fan ID на матчах в России.

Напомним, законопроект о, обязательной идентификации участников соревнований и болельщиков на аренах уже прошел первое чтение в Государственной думе РФ. Авторы инициативы надеются, что закон будет принят до Нового года.

«Речь сейчас идет не про Fan ID, а про персонифицированные карты. Это касается международных соревнований, а дальше уже сами организаторы принимают решение, пропускать зрителей по билетной программе или по персонифицированным картам. Окончательное решение за РПЛ. В принципе технических средств на матчах хватает, чтобы вычислить зачинщиков, если вдруг такие будут. В Тинькофф РПЛ, поэтому, я считаю, что такая система не нужна», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Fan ID использовался во время ЧМ-2018 в России.