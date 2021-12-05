Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

«Нижний Новгород» в домашнем матче 17-го тура чемпионата РПЛ победил «Рубин» со счетом 2:1
В составе хозяев дубль оформил Николай Калинский. Полузащитник отличился на 2-й (с пенальти) и 41-й минутах. «Рубин» ответил точным ударом Андерса Дрейера (28).
Таким образом, команда Александра Кержакова набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на десятом месте.
11 декабря «Рубин» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Нижний Новгород» днем позже проведет гостевой поединок против «Краснодара».
РПЛ
17-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новогород) - «Рубин» (Казань) - 2:1 (2:1)
Голы: Калинский, 2 (пен.); 41 - Дрейер, 28.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Сулейманов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия, Онугха.