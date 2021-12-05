«Динамо» победило «Уфу» в 17-м туре РПЛ и сократило отставание от «Зенита» до двух очков

«Динамо» в домашнем матче 17-го тура российской премьер-лиги победило «Уфу» со счетом 2:0.

Игра началась с грубого нарушения правил, после которого полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку (6-я минута), а лидер бело-голубых Себастьян Шимански был заменен (7).

Бело-голубые воспользовались численным преимуществом благодаря голу Дениса Макарова (29).

Башкирская команда в последней трети первого тайма потеряла еще одного игрока: фол последней надежды совершил Эгаш Касинтура (36).

«Уфа» смогла продержаться на расстоянии одного гола до 86-й минуты, когда забил Арсен Захарян.

Таким образом, «Уфа» опустилась на 15-е место в зону прямого вылета, имея 16 очков. Идущее вторым «Динамо» набрало 35 очков и сократило отставание от «Зенита» до двух очков. Матч между лидерами РПЛ пройдет в следующем туре на поле бело-голубых

Игра московской и питерской команд пройдет 12 декабря, в этот же день «Уфа» сыграет на выезде против «Локомотива».

РПЛ

17-й тур

«Динамо» (Москва) - «Уфа» (Уфа) - 2:0 (1:0)

Голы: Макаров, 29, Захарян, 86.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Кутицкий (З. Плиев, 89), Шиманьски (Тюкавин,7), Моро, Фомин, Макаров (Игбун, 87), Захарян, Грулев (Гладышев, 89).

«Уфа»: Беленов, Ботака-Иобома, Никитин (К. Плиев, 46), Журавлев, Касинтура, Фищенко, Йокич

(Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).

Предупреждения: Грулев, 45+3. Ботака-Иобома, 75 Беленов, 81

Удаления: Кротов, 6, Касинтура, 36

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).