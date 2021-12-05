«Тоттенхэм» продлил серию без поражений, обыграв дома «Норвич»

В матче 15-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение «Норвичу».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме в составе «Тоттенхэма» отличился Лукас Моура (10-я минута). Во второй половине встречи голы забили и Дванисон Санчес (66) и Сон Хын Мин (77).

«Тоттенхэм» набрали 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Норвич» с 10 очками остался на 20-й позиции.

АПЛ

15-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) - «Норвич» - 3:0 (1:0)

Голы: Моура, 10; Санчес, 67; Мин, 77.