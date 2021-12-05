«Монако» победил дома «Метц», Головин отдал голевую передачу

«Монако» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции победил «Метц» со счетом 4:0.

Авторами голов в составе хозяев стали Софьян Диоп (2-я минута), Кевин Фолланд (44, с пенальти)), Желсон Мартинш (54) и Виссам Бен-Йеддер (87).

Отметим, что российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 58-й минуте. Он заменил Диопа и отдал голевую передачу на Бен-Йеддера.

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Метц» располагается на 19-й строчке, имея в активе 12 очков.

12 декабря монегаски сыграют в гостях с «ПСЖ». «Метц» проведет домашний матч с «Лорьяном».

Лига 1

17-й тур

«Монако» (Монако) - «Метц» (Метц) - 4:0 (2:0)

Голы: Диоп, 2: Фолланд, 44; Мартиньш, 54; Бен-Йеддер, 87.