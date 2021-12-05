«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче с Рангником на тренерской скамейке

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 15-го тура английской премьер лиги (АПЛ) победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Победный мяч на 77-й минуте забил бразильский полузащитник Фред.
Добавим, что данная игра, была первой, в которой «манкунианцами» руководил Ральф Рангник.
Таким образом, «красные дьяволы» набрали 24 очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы, «орлы» остались с 16 очками и опустились на 12-ю строчку.
В следующем туре «МЮ» 11 декабря сыграет на выезде против «Норвича», а «Кристал Пэлас» на следующий день примет на своем поле «Эвертон».
АПЛ
15-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Кристал Пэлас» (Лондон) - 1:0
Гол: Фред, 78
источник: «Советский спорт»