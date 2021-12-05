«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче с Рангником на тренерской скамейке

У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию

Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.