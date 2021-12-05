Дубль Классона принес «Краснодару» гостевую победу над «Сочи»

«Краснодар» обыграл «Сочи» в гостевом матче 17-го тура чемпионата России - 2:1.
В составе хозяев отличился Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий забил мяч на 19-й минуте.
Автором дубля в составе гостей стал Виктор Классон. Шведский хавбек реализовал пенальти (23-я минута) и отличился с игры (52).
Таким образом, «Краснодар» набрал очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. »Сочи» идет четвертым (28 очков).
В следующем туре 12 декабря подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».
РПЛ
17-й тур
«Сочи» (Сочи) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:2 (1:1)
Голы: Кассьерра, 19 - Классон, 23 (пен.); 52.
источник: «Советский спорт»