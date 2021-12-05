Леонид Слуцкий: Второй гол «Нижнего Новгорода» не вытекал из логики игры

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о матче 17-го тура российской премьер-лиги, в котором его команда проиграла «Нижнему Новгороду» (1:2).

«Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь мяч на первой минуте. Но нам удалось это сделать — создавали моменты и забили. Второй гол уже не вытекал из логики игры. После перерыва соперник оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам не удалось этого сделать. Замена Кварацхелии? Не знаю, доволен он или нет. Но его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве», - приводит слова Слуцкого RT.

«Нижний Новгород» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Леонида Слуцкого, остались с 22 очками на десятом месте.

11 декабря «Рубин» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Нижний Новгород» днем позже проведет гостевой поединок против «Краснодара».