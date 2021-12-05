«Астон Вилла» обыграла «Лестер» благодаря дублю Консы

В матче 15-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лестер».
«Лисы» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Харви Барнса.
В составе победителей дубль оформил Эзри Конса. Защитник отличился на 17-й и 54-й минутах.
«Лестер» занимает 11-е место, набрав 19 очков в 15 матчах. «Астон Вилла» идет десятой. У команды Стивена Джерарда также 15 очков.
11 декабря «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Ливерпулем». «Лестер» днем позже примет «Ньюкасл».
АПЛ
15-й тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Лестер» (Лестер) - 2:1
Голы: Конса, 17; 54 - Барнс, 14
источник: «Советский спорт»